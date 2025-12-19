Mar Chiquita inaugura este sábado la temporada de piletas descubiertas
El acto tendrá tres sedes, en General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá. La Secretaría de Deportes del municipio realizó tareas de mantenimiento y puesta a punto.
El acto tendrá tres sedes, en General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá. La Secretaría de Deportes del municipio realizó tareas de mantenimiento y puesta a punto.
La suba de contagios registrada hace ya varias semanas hace que extremar los cuidados vuelva a ser una medida fundamental para evitar el virus.
Comerciantes afirmaron que hay más consultas que años anteriores para "evitar la playa".
Según los propietarios de distintas piscinas de la ciudad, la empresa a cargo del servicio de gas habría "incumplido un beneficio que tenían las pymes para pagar un porcentaje menor". Hay más de 20 piletas en la ciudad y muchas están hablando de cerrar. Ya cerraron dos o tres y esto continúa", sente
Titulares de natatorios no pueden afrontar los costos de la tarifa de gas. La semana próxima la Defensoría del Pueblo y los propietarios harán una presentación conjunta ante Camuzzi gas pampeana. Recibieron facturas que alcanzan el 100% de aumento.