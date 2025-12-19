Natatorios en alerta: "Pagamos más de $80.000 de gas, es una locura"

Según los propietarios de distintas piscinas de la ciudad, la empresa a cargo del servicio de gas habría "incumplido un beneficio que tenían las pymes para pagar un porcentaje menor". Hay más de 20 piletas en la ciudad y muchas están hablando de cerrar. Ya cerraron dos o tres y esto continúa", sente