El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, firmó un convenio con César “Kike” Teruel para el uso y explotación turística de la Estación Nahuel Rucá, donde se desarrollará un proyecto cultural y turístico orientado a la música folklórica y la vida rural.

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El acuerdo establece que Teruel, ex cantante del grupo folklórico Los Nocheros y residente en el distrito, pondrá en marcha La Nochera - Casa de campo, un espacio de encuentro que combinará propuestas musicales, gastronomía regional y experiencias vinculadas al entorno rural.

La Estación Nahuel Rucá fue recibida en custodia por el municipio en agosto de 2022 por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Se trata de un paraje con valor histórico y paisajístico, ligado al desarrollo ferroviario y a la identidad rural de la región.

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A partir de este convenio, el municipio otorga a Teruel la tenencia precaria del predio por un plazo de cinco años, sujeto a la autorización de ADIF. El artista será responsable del cuidado, conservación y funcionamiento del espacio, garantizando la prestación de servicios de manera sostenida.

Asimismo, el acuerdo prevé que el municipio podrá utilizar el predio para actividades institucionales, culturales o comunitarias cuando lo considere necesario, en articulación con el responsable del proyecto.

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La iniciativa busca posicionar a la Estación Nahuel Rucá como un nuevo atractivo turístico del Partido de Mar Chiquita, potenciando su visibilidad mediante propuestas culturales y generando un polo de desarrollo regional.