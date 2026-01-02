El Partido de Mar Chiquita cerró el 2025 con un 90% de ocupación turística. La afluencia de visitantes se concentró en las localidades costeras del distrito, “atraídas por un entorno natural, tranquilo y diverso, y por una propuesta que integra playa, naturaleza y actividades recreativas y culturales”, señalaron desde la Municipalidad.

El secretario de Turismo y Ambiente, Edgardo Veble, destacó: que “cerrar el año con un 90% de ocupación es el resultado de un trabajo sostenido que pone en valor la identidad de Mar Chiquita, su diversidad natural y propuestas accesibles tanto para residentes como para visitantes”. Asimismo, subrayó que “muchas familias vuelven a elegir el destino para pasar las fiestas, lo que reafirma el posicionamiento del distrito”.

El calendario de verano inicia con celebraciones tradicionales. Del sábado 3 al martes 6 se llevará a cabo la Fiesta de la Albufera en Balneario Parque Mar Chiquita, con actividades recreativas desde la mañana y, por la tarde, espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos y emprendedores.

Luego, del viernes 9 al domingo 11, Vivoratá será sede de la Fiesta del Costillar, que ofrecerá una destacada propuesta gastronómica y un escenario abierto desde las 20:00. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

La oferta turística del distrito se distingue por la convivencia entre mar, albufera, bosque y turismo rural. En este marco, la Secretaría de Turismo y Ambiente impulsa circuitos ambientales guiados y gratuitos, entre ellos el Sendero de la Albufera, el Sendero Bosque, Arroyo y Mar, la visita a la Escuela Sustentable, el Sendero Parque Lago y el Cordón de Médanos, iniciativas que promueven una mirada educativa y de contacto directo con la naturaleza.

Durante enero, Mar Chiquita sumará una variada agenda teatral y cultural, además de actividades recreativas y recorridos autoguiados. La propuesta gastronómica local también tendrá un rol destacado, con productos identitarios como alfajores artesanales, cervezas artesanales y licores, que enriquecen la experiencia de quienes visitan el distrito.