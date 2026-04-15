La Municipalidad de Mar Chiquita avanza con la implementación de un programa de Wi-Fi libre en plazas y espacios públicos del distrito, una iniciativa coordinada por el área de Modernización en conjunto con las cooperativas Arbolito y Cootelser.

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El proyecto ya cuenta con dos pruebas piloto en el Parque “El Diego” y la plaza de Santa Elena, donde se instalaron antenas y próximamente se incorporarán códigos QR para facilitar la conexión desde dispositivos móviles.

El sistema permitirá a los usuarios acceder a la red gratuita de manera simple mediante el escaneo de códigos QR ubicados en sectores visibles de cada plaza.

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En declaraciones radiales, el secretario de Gobierno, Facundo Bochicchio, explicó que “este es un programa que lo estamos iniciando ahora en estas plazas, pero la idea es que esté disponible desde General Pirán hasta Playa Dorada”.

Según detallaron desde el municipio, el plan contempla una expansión progresiva en todo el Partido de Mar Chiquita. En la zona costera, ya se trabaja en la instalación del servicio en Plaza Carranza y en espacios públicos de Camet Norte y Mar de Cobo, donde la conectividad ya se encuentra operativa.

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En paralelo, el programa prevé extenderse en los próximos meses a localidades del interior como Coronel Vidal, General Pirán y Vivoratá, alcanzando plazas principales y espacios de alta circulación.