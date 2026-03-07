El artista nominado al Latin Grammy y certificado multi-platino Manuel Turizo presenta su nuevo sencillo “Apambichao”, junto Maluma, ganador del Latin Grammy e ícono global de la música. Una propuesta musical que celebra la esencia del Caribe colombiano a través de un sonido profundamente conectado con la tradición y la evolución de la música latina contemporánea.

Lanzada bajo el sello discográfico La Industria INC, “Apambichao” toma su nombre de una variante más lenta y cadenciosa del merengue dominicano conocida como pambiche, caracterizada por un ritmo íntimo y envolvente que se baila muy cerca, evocando conexión, complicidad y romanticismo.

La producción, a cargo de CASTA, logra un equilibrio natural entre tradición caribeña y modernidad sonora, permitiendo que las voces de Turizo y Maluma se complementen con precisión.

Más que una canción, “Apambichao” funciona como un retrato cultural. El video musical transforma a Colombia en el corazón visual del proyecto, recorriendo sus calles, su gente y sus colores para capturar la energía cotidiana que define al país. La cultura, el movimiento y la esencia urbana convierten cada escena en una celebración viva de Colombia, interpretada por dos de sus exponentes más influyentes en la música en español.

Con este lanzamiento, Manuel Turizo continúa consolidando una evolución artística que apuesta por sonidos con identidad y proyección internacional, reafirmando su posición dentro de la nueva generación de artistas globales que expanden los límites del pop latino sin perder conexión con sus raíces.

“Apambichao” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial.