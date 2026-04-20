Manuel Adorni puso a la venta un departamento en medio de la investigación judicial
La operación se da mientras continúa el análisis sobre sus movimientos patrimoniales y genera nuevas dudas sobre la evolución de sus bienes..
El jefe de Gabinete puso a la venta una de sus propiedades en la ciudad de La Plata, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre su patrimonio.
Se trata de un departamento ubicado en calle 48, entre 6 y 7, en pleno centro platense, que fue publicado con un valor de 95.000 dólares.
La propiedad forma parte de los bienes declarados por el funcionario y su salida al mercado se da mientras avanza una causa judicial que analiza su evolución patrimonial y distintas operaciones inmobiliarias.
Según se detalló, el inmueble es de varios ambientes, está en buen estado general y se encuentra en una zona de alta demanda, cercana a espacios universitarios y administrativos.
Además, trascendió que esta unidad había sido incorporada a su patrimonio a través de una donación familiar y que en sus declaraciones juradas figuraba con un valor fiscal muy por debajo del precio actual de venta.
La decisión de venderlo vuelve a poner el foco en la situación económica del funcionario, en medio de investigaciones que buscan determinar la consistencia entre sus ingresos declarados y sus bienes.
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