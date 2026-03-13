El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, mantuvo una reunión en Nueva York con un inversor del sector inmobiliario como parte de las actividades que desarrolla en Estados Unidos para promover oportunidades de negocios vinculadas con el país.

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El encuentro se produjo luego de las jornadas de Argentina Week, un evento organizado para acercar a funcionarios y empresarios argentinos con potenciales inversores internacionales interesados en distintos sectores de la economía.

Según se informó, Adorni se reunió con el empresario David Rosen para analizar posibles proyectos vinculados al mercado inmobiliario y explorar oportunidades de inversión relacionadas con la Argentina. La reunión se dio en el marco de una agenda de contactos que el funcionario mantiene en el país norteamericano.

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Durante los últimos días, el jefe de Gabinete participó de diversas actividades junto a integrantes del Gobierno y representantes del sector privado, con el objetivo de presentar el rumbo económico de la administración de Javier Milei y buscar capitales extranjeros.

La gira incluye encuentros con empresarios, inversores y referentes del mundo financiero, en una estrategia del Gobierno para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para nuevas inversiones en distintos sectores productivos.

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Tras su participación en el cierre del evento, Adorni continuó con reuniones bilaterales y actividades en Estados Unidos antes de regresar al país.