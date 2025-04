​Manuel Adorni, actual vocero presidencial, fue confirmado como el principal candidato de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, programadas para el 18 de mayo. Esta decisión subraya la estrategia del oficialismo de disputar el dominio que el PRO ha mantenido durante los últimos 18 años.

La candidatura de Adorni no es sorpresiva, ya que su nombre había sido mencionado en diversas ocasiones como posible líder de la lista de LLA en la Ciudad. En entrevistas recientes, el funcionario expresó su disposición a asumir el rol que el presidente Javier Milei le asignara: "Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa". ​

La decisión de postular a Adorni se produce en un contexto donde el oficialismo busca consolidar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también fue considerada para encabezar la lista, pero finalmente declinó la oferta, argumentando que su actual posición le permite contribuir de manera más efectiva al proyecto gubernamental.

Con la candidatura del portavoz, La Libertad Avanza apuesta a fortalecer su representación en la Legislatura porteña y desafiar la hegemonía del PRO en la Ciudad. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la lista completa de candidatos y la estrategia electoral que adoptará el espacio oficialista de cara a los comicios de mayo.