El vocero presidencial Manuel Adorni comenzó a delinear su estrategia judicial ante las investigaciones que avanzan en su contra en los tribunales de Comodoro Py. En ese marco, decidió contratar a un estudio jurídico especializado en derecho penal para asumir su defensa y seguir de cerca la evolución de las causas.

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La representación quedó en manos del abogado Matías Ledesma, quien tendrá a cargo el armado de la estrategia legal frente a los expedientes que analizan presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y a viajes oficiales que quedaron bajo observación. Desde su entorno sostienen que se trata de acusaciones sin sustento y que buscarán demostrarlo en sede judicial.

Mientras tanto, las actuaciones continúan su curso en los juzgados federales, donde se evalúa la documentación presentada y se podrían disponer nuevas medidas de prueba en las próximas semanas. En este contexto, el funcionario optó por anticiparse y fortalecer su defensa legal, en un escenario que suma tensión política y exposición pública.

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