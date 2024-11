Organizaciones sociales se manifestaron en las puertas de la oficina de Anses ubicada en Independencia, en reclamo del Potenciar Trabajo y acompañamiento social en un contexto de crisis económica y laboral.

Al respecto, Lorena Bincaz, titular de Anses en la región, comentó en diálogo con El Marplatense que “es un reclamo generalizado con cuestiones puntuales que no tienen que ver en la mayoría de los casos con Anses, principalmente”.

No obstante, en detalle contó que “lo que es acompañamiento social, algunos dejaron de percibir la bonificación y se debe a que tenían hasta el 4 de septiembre de poder cargar la información y muchos no lo hicieron, ya sea porque el DNI lo habían perdido o no funcionaba el correo electrónico. Como Anses trabaja con dos meses de delay, se suspendieron los beneficios ahora”.

Puede interesarte

A partir del reclamo, señaló que “ahora tienen hasta el 15 para poder cargar esas actualizaciones en la aplicación, es personal, pero se pueden acercar al organismo por alguna duda o ayuda”.

En esta línea, aclaró que “se carga en todas las oficinas de Anses, así que aquel que vive cerca del puerto lo puede hacer allí, al igual que en Luro y Jara, Batán y la oficina del Regional. Todos lo pueden hacer y los vamos a ir atendiendo de a uno”.

Respecto a lo conversado con los manifestantes, dijo que “se están organizando por esta cuestión, yo me puse a disposición para lo que necesiten. Van a ver si se quedan las personas adultas para ser atendidos prioritariamente o si se van a trasladar a las demás oficinas”.