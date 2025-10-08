El diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación, en la previa a la sesión por la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", acusó Manes desde su perfil en X.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja le respondió en redes sociales: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.

Una vez iniciada la sesión, el diputado nacional por Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresó: “Vamos a emplazar a este Congreso después de que vimos que el presidente de la comisión de Presupuesto nos tomó el pelo a todos nosotros, a todos los argentinos”.

Y continuó: “Y pareciera también, vamos a darle el beneficio de la duda, que se le burló en la cara al propio Presidente de la Nación. Nos dijeron el año pasado que la ley de las PASO había que suspenderla porque no había plata. ¿Quién va a pagar la lista? ¿Espert o usted, que anda apretando diputados por el pasillo?”. Luego pidió que el señalamiento se “ponga a consideración” y le pidió a Menem que “no se haga el distraído”.

Inmediatamente, la diputada Nadia Márquez de La Libertad Avanza respondió: “Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted (en referencia a Menem) saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí“.

“Fue solo eso, dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada”, determinó la parlamentaria libertaria y demandó a Juliano que “no sea mentiroso” y “cara dura”. Y concluyó: “Estuvimos ahí saludando dos segundos, no sé cómo le pudo haber dicho usted (hacia el presidente de la cámara) tantas cosas en tan poco tiempo adelante mío. Salvo que sea ventrílocuo y creo que esas facultades hasta ahora no las tiene”.

Quien también se expresó al respecto fue el diputado libertario y presidente de bloque Gabriel Bornoroni: “Yo estaba ahí en ese momento y el diputado Facundo Manes miente porque usted lo saludó, después siguió y me saludó a mí”.

Después señaló directamente a Manes y continuó: “Ese mentiroso de Facundo Manes dice que lo va a denunciar, es un farsante mentiroso y no tenemos que permitir eso. Me pone mal y triste porque yo tenía aprecio por el diputado Manes y lo que ha hecho es una canallada. Es un canalla y un mentiroso”.

Acto seguido, quien pidió la palabra fue la diputada Lilia Lemoine, quien apoyó los dichos de Bornoroni e indicó que existe un video en redes sociales que refuerza dicha postura. Y determinó: “Lo que hace el diputado Manes es exactamente lo mismo que me hizo la diputada Lourdes Arrieta, que me denunció falsamente. Parece que a Manes y a Arrieta los asesora la misma gente”.

Fuente: Infobae