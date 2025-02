El Manchester City hizo oficial en estas horas la contratación del ex River Claudio Echeverri dandole la bienvenida a través de las redes sociales y, fiel al estilo europeo, acompañado por una serie de imágenes del mediocampista ofensivo.

Cabe destacar que los “ciudadanos” lo habían comprado el año pasado pero estaba a préstamo en River hasta este momento en el cuál oficialmente se transformó en jugador de la Premier League buscando ganarse un lugar entre un plantel de grandes jugadores.

El Director Deportivo del club, Txiki Begiristain lo recibió indicando que “En cuanto lo vimos jugar supimos que queríamos que se convirtiera en jugador del Manchester City”. Luego agregó: “Claudio es uno de los mejores talentos surgidos en Sudamérica en los últimos años. Todos los elementos naturales están ahí: su toque, su técnica, su olfato de gol y su habilidad para regatear. Nuestro trabajo ahora es aprovechar esos atributos y convertir a Claudio en un jugador de clase mundial”.

Está claro que herramientas no le faltarán para alcanzar ese objetivo y por eso, confían en que lo pueden llevar a ser una figura importante: “Le daremos todo lo que necesita para que sea lo mejor que pueda ser. Si trabaja duro, escucha a Pep y lo da absolutamente todo, no veo ninguna razón por la que no pueda convertirse en un jugador de primer nivel”.

Luego fue el turno del jugador que viene de disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina: “La verdad que estoy muy contento de estar acá. Tenía una ilusión muy grande de poder venir. Ahora que estoy acá toca disfrutar, divertirme y a jugar, que es lo que más me gusta. Tengo muchas ganas de jugar, de estar adentro de la cancha. Mi estilo de juego es la velocidad, la gambeta y la definición”.

El contrato lo une con Manchester hasta el 2028 y le dejará a River 24 millones de euros netos; pero mas allá de los detalles económicos, será una muy buena oportunidad de crecer bajo el mando de Pep Guardiola: “El fútbol ha sido mi vida y mi sueño era jugar en uno de los mejores equipos de Europa. Hoy estoy más cerca de ese sueño. El Manchester City es uno de los mejores equipos del mundo. No solo ganan trofeos, sino que juegan maravillosamente. Son un ejemplo para todos: muestran a la gente cómo jugar al fútbol de la mejor manera. Ser parte de este equipo y de la cultura aquí en City, y usar esto como base para desarrollar mi juego, es algo que realmente me entusiasma”.

El principal desafìo del Diablito estará en ganarse un lugar y sumar minutos sabiendo que también será uno de los animadores de la primera edición del Mundial de Clubes que se jugará a mitad de año.