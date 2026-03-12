El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA lanzan la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), una oportunidad sin precedentes para profesionalizar el detrás de escena en la región.

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Para Marcelo González, dueño del teatro e impulsor de esta gran iniciativa educativa, cultural y social sin precedentes​ para Mar del Plata, "no se trata de un curso más: es una carrera de 3 años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuros profesionales del oficio teatral."

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Se trata de formar expertos en: ​Escenografía y Mecánica Escénica (EME), para quienes quieren construir mundos sobre las tablas. Multimedia Escénica (MUL), cruce entre tecnología, pantallas y teatro. Y Vestuario y Caracterización (VECA), basado en el arte de transformar a los actores.

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La carrera está destinada a mayores de 18 años que residan en Mar del Plata y la zona. La cursada comienza el 6 de abril, y tendrá un formato híbrido (virtual de mañana con prácticas presenciales).

La inscricpión está abierta hasta el viernes 13 de marzo a las 23:00. Para inscribirte enviá tus datos a [email protected]

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