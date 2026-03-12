Mañana cierra la inscripción para la Escuela de Oficios Teatrales en el Teatro Tronador
Mar del Plata deja de ser solo una vidriera de espectáculos para convertirse en una usina de profesionales.
El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA lanzan la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), una oportunidad sin precedentes para profesionalizar el detrás de escena en la región.
Para Marcelo González, dueño del teatro e impulsor de esta gran iniciativa educativa, cultural y social sin precedentes para Mar del Plata, "no se trata de un curso más: es una carrera de 3 años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuros profesionales del oficio teatral."
Se trata de formar expertos en: Escenografía y Mecánica Escénica (EME), para quienes quieren construir mundos sobre las tablas. Multimedia Escénica (MUL), cruce entre tecnología, pantallas y teatro. Y Vestuario y Caracterización (VECA), basado en el arte de transformar a los actores.
La carrera está destinada a mayores de 18 años que residan en Mar del Plata y la zona. La cursada comienza el 6 de abril, y tendrá un formato híbrido (virtual de mañana con prácticas presenciales).
La inscricpión está abierta hasta el viernes 13 de marzo a las 23:00. Para inscribirte enviá tus datos a [email protected]
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