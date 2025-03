La situación del verano, las vacaciones y el maltrato del cabello requieren un párrafo especial dentro de lo que es el cuidado del pelo. Cómo se maneja esta situación lo explicó el Dr. José Luis Tesler, director de Medical Hair Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense.

"Para los pacientes que llegan a consultar porque perciben afinamiento y caída del cabello sobre todo durante los meses de verano, lo que les indicamos es hacer un tratamiento en el cual el pelo se proteja de todos los daños que pueden producir tanto el sol como el cloro en las piletas o a veces el agua de mar. La base del tratamiento se centra en la mesoterapia que es un procedimiento que hacemos a través de las aplicaciones en el mesodermo, que sería la parte profunda de la dermis y es una fórmula que venimos usando ya hace más de 25 años en Medical Hair y que realmente nos da mucho resultado, porque no solamente protege de estos factores, sino que por otro lado hace que el pelo esté más grueso, esté más vital. El paciente nota que inclusive ese pelo que estaba tan fino vuelve a recobrar su calibre, comenzó el especialista.

¿Doctor Tesler cuál es el síntoma de alarma para ustedes?

El grosor del pelo o que el pelo se caiga: en general el pelo empieza primero a perder grosor y después a perder el ritmo de crecimiento, el cabello queda más corto y más fino, lo que nosotros llamamos miniaturización del pelo: en esos casos y posteriormente a ello, el pelo se pierde y el folículo queda inactivo, por eso mismo muchas veces cuando vienen pacientes muy asustados porque tienen mucho pelo y muy largo, que se cayó en la bañera o en la almohada, les decimos que no se preocupen porque el pelo largo se va cambiando, se va renovando; cuando el pelo se va a caer en forma definitiva prácticamente no lo vemos, solo nos damos cuenta cuando queda el lugar en la cabeza en el que claramente se puede observar que falta pelo, y para ese gran problema les decimos que hay forma de recuperarlo.

Lo que nosotros hacemos es trasplantar cabello a esa región porque lo que sucede es que el folículo original queda inactivo, deja de actuar desde el punto de vista biológico, entonces el paciente queda con una calvicie que puede ser del tipo espacial o calvicie de diferentes grados. La propuesta más adecuada es siempre un trasplante capilar, algo que nosotros venimos haciendo ya hace 22 años aquí en Mar del Plata, procedimiento que hace muchos años se hacen en todo el mundo. Nosotros tratamos de sacar cabello de una zona que nosotros llamamos dadora, que generalmente es la zona occipital y temporal. Pero tenemos que sacar cabello sin que se note que falta en esa zona, entonces vamos a tratar de darle al paciente un cabello que le permita peinarse, sentirse y verse bien, todo, aunque no va a recobrar el cabello que perdió cuando era joven

¿Que es peor para el pelo, el agua con cloro de la pileta o el agua de mar?

En realidad lo peor es el cloro, en especial cuando las piletas tienen alta concentración de cloro, el componente químico es muy importante y uno nota que el pelo se aclara y esto junto a la acción del sol además. En lo que se refiere a la acción del mar hay zonas en las que está más contaminado, y esto no solamente afecta el cabello, sino que la piel también se ve afectada. Afortunadamente en la zona de Mar del Plata el mar está limpio.

En cuanto a la mesoterapia, ¿qué es y cuál es el efecto que produce sobre el cuero cabelludo?

La mesoterapia es un tratamiento que se hace con aplicaciones una vez al mes, nosotros la complementamos con medicación que puede ser la dutasteride o similares, que son drogas que actúan para que las hormonas masculinas, a través de una transformación que se produce desde testosterona a la dihidrotestosterona se inactive, y eso hace que el pelo pueda crecer más libremente, de mejor calidad y con mejor forma, porque vamos a tener un pelo más grueso y eso el paciente lo nota. A partir del tercer mes se nota el cambio: el primero es que no se cae el pelo, que hasta hace poco tiempo se venía cayendo. La segunda mejora es que va a parecer que tenemos más cabello por una razón cualitativa y no cuantitativa, es decir que va a tener el mismo número de pelos, pero es un pelo más grueso que va a dar la sensación de que tiene más cantidad, más volumen.

En el caso del uso y calidad del champú, su importancia radica en que va a mejorar mucho la limpieza del cuero cabelludo y la fibra capilar, especialmente en las personas que tienen una un cabello graso porque tienen una secreción de grasa en este caso por las glándulas sebáceas. Hay champús que son muy efectivos y eso va a ayudar a que el pelo sea mucho mejor. La frecuencia del lavado depende de cada tipo de cabello, en realidad, si una persona tiene el pelo muy graso, tiene que lavarlo todos los días.

Dentro del tratamiento usamos otras medicaciones y lociones que son para favorecer el crecimiento del cabello, en este caso, el minoxidil, que se aplicaba como loción y ahora hace menos de un año lo estamos usando también por vía oral.

En cuanto al origen de la calvicie hay razones genéticas para la alopecia, también inmunológicas, inflamatorias, infecciosas, nosotros tratamos la alopecia androgenética, que como su nombre lo indica hablamos de andrógenos, o sea hormonas masculinas y genética porque hay una base hereditaria, es decir los varones, que son los que más sufren perder el cabello es porque hay una razón hereditaria, o sea cabellos que son sensibles a la dihidrotestosterona y que hace que ese pelo se vaya a caer, por eso es muy común notar familias, hermanos que tienen el mismo tipo de caída de cabello, que tienen entradas o que tienen la coronilla y otros que tienen una alopecia de grado 6 donde pierden todo el cabello.

En la mujer la androgenética la afectación llega cuando empieza el climaterio justamente por el desbalance hormonal. A través de los casos que atendemos notamos que muchas mujeres después de los 45 o 50 años vienen con una pérdida de cabello o un cabello muy fino y eso es por las razones hormonales, ya que la mujer también tiene andrógenos en sus glándulas suprarrenales que empiezan a hacer sus efectos a partir de la época de climaterio.

También existen casos que, debido a un estrés extremo la persona pierde el cabello, aquí estamos hablando de alopecía areata, la que está íntimamente relacionada con el estrés. Este tipo de alopecía generalmente es reversible a veces con el tiempo, y si no, hay tratamientos con corticoides para ayudar, a que rápidamente vuelva el pelo a crecer.

En cuanto a los masajes capilares, mucho tiempo se habló de que el cuero cabelludo perdía su vascularidad, y por eso se decía que eran necesarios. Con el tiempo se ha demostrado que el cuero cabelludo tiene muy buena irrigación sanguínea, entonces hacer masajes porque si no tiene sentido, sin embargo, muchas veces hay pacientes a los que el masaje les produce una relajación en todos los músculos cervicales y se sienten bien y eso puede ayudar a que se vean mejor, pero no porque se aplique masajes se va a tener mejor el cabello.

En el caso de alopecía por la tiña del barbero, ¿cómo lo tratan en este centro?

Vemos que es mucho más frecuente que antes, desde el momento que se empezó a usar los barberos que cortan con máquina y a veces no hay un especial cuidado en la asepsia. Se produce un contagio de micosis, y ese agente requiere el tratamiento habitual como cualquier micosis, que es a través de medicación antimicótica tanto a nivel local como a nivel general. El pelo en esa zona puede tardar más de un mes en recuperarse. La moda de usar el pelo corto en el hombre derriba algunos mitos que dicen que si al pelo uno no lo corta muy seguido, se va a caer menos, o que si uno usa gorra puede perder el cabello, o si uno se lava muy poco durante la semana va a perder el cabello: la realidad es que estos son hechos que no tienen nada que ver con la realidad y no influyen en la caída del pelo. Lo que si influye es el maltrato por algunas tinturas, los alisados y sobre todo el tema del uso de formol que produce una lesión en el pelo. Cuanto más se cuide el pelo de estos procedimientos tan agresivos, menos problemas de caída del cabello tendremos.

El Dr. José Luis Tesler de Medical Hair Mar del Plata explicó que hay mucha gente interesada en el trasplante capilar actualmente y lo vemos a diario, es que a través de los años han mejorado mucho las técnicas, tal es así que en una época la gente no se hacía trasplante porque decía que se notaba, porque la cantidad de folículos no era la misma o porque era un tratamiento doloroso. “Nosotros ya hace unos seis años, que estamos haciendo este procedimiento que significa extracción folicular pelo por pelo, por lo tanto el paciente queda sin cicatrices y tiene una recuperación muy rápida; estamos utilizando material y técnicas muy modernas que es la hoja de zafiro que prácticamente no deja ninguna cicatriz y con colocadores de folículos sin tener que usar pinzas para no generar lesiones lo que está dando resultados cada vez mejores, más naturales; es muy reconfortante para el paciente volver a tener el cabello cuando lo ha perdido. Este procedimiento se hace en una sola sesión en casos de alopecia leve de grado 1 hasta grado 4, o en hasta dos sesiones espaciadas 6 meses si el área sin pelo es muy grande, una calvicie de grado 6. Tanto la extracción como el implante se hacen en el mismo acto porque el folículo que se extrae inmediatamente debe ser reimplantado porque está vivo”, especificó.

"Nosotros tenemos unos quirófanos específicos para hacer este tratamiento, donde el paciente va a estar una parte de su procedimiento boca abajo, pero puede en cualquier momento levantarse y salir para ir al toilet o tomar algo, porque son tratamientos que no demoran más de 6 o 7 horas, todo el acto quirúrgico se hace con anestesia local.

En el posoperatorio el paciente sale del quirófano con una vincha para cubrir la parte de un apósito en la parte occipital, nada más que para no manchar esa noche la almohada; ya al día siguiente nosotros le invitamos a venir, les retiramos ese apósito, le hacemos una toilete y el paciente ya puede volver si quiere al trabajo o tomarse un par de días", agregó Tesler.

“Los resultados son definitivos, tenemos pacientes operados hace 22 años que conservaron el pelo trasplantado perfectamente bien. Estamos muy satisfechos y vemos que cada vez va en aumento a nivel internacional el trasplante de cabello. Hay países que son prácticamente capital del trasplante capilar como el caso de Turquía, nosotros a través de Medical Hair hemos crecido mucho y somos la primera sucursal en la Argentina”, continuó.

*Dr. José Luis Tesler. Cirujano plástico especialista MP 16744. Director médico de Medical Hair, Mar del Plata