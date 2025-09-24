Maipú, ubicada a 130 km de Mar del Plata, se prepara para recibir una nueva edición de “1 Minuto de Cine”, la propuesta que convierte a toda la ciudad en un set de grabación a cielo abierto. Durante el viernes 3 y sábado 4 de octubre, 25 duplas de cineastas asumirán el desafío de escribir, rodar y editar cortometrajes de un minuto en solo 24 horas.

La iniciativa, organizada por Maipú Cine, busca generar experiencias cinematográficas comunitarias y fortalecer los lazos entre vecinos y realizadores. “Es una apuesta, nuestro modo de tejer la red, para seguir construyendo cine en comunidad”, explicaron los organizadores.

Historias mínimas, creatividad máxima

En ediciones anteriores, el festival dio lugar a relatos tan variados como una revuelta popular para liberar a un loro preso, la explosión accidental de un camión de bomberos o un anciano convertido en superhéroe. Este año, las calles, casas y plazas del pueblo volverán a transformarse en escenarios de historias mínimas cargadas de humor, drama y fantasía.

Los equipos contarán con actores, productores, locaciones, alojamiento y una base abierta para edición, provistos por el colectivo Maipú Cine. El reto culminará el sábado por la noche con la proyección de las 25 obras en el Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde un jurado premiará al mejor cortometraje, además de otorgar menciones especiales y un reconocimiento del público.

El corto ganador obtendrá como premio una semana completa de rodaje en Maipú para desarrollar una nueva producción que se estrenará en la próxima edición del festival.

Cine hecho en comunidad

Maipú Cine nació en 2008, produciendo cortometrajes con vecinos y, desde 2013, organiza el Desafío Directores, que une a cineastas visitantes con productores locales para crear obras en un día. Tras casi cinco años de pausa, el evento volvió de manera independiente y ya celebra su cuarta edición en este formato.

Tres producciones surgidas en Maipú trascendieron fronteras: el corto “Área chica, infierno grande” (2021), el videoclip “Broken” (2022) y el largometraje “Retrato de un amanecer” (2023), que fueron presentados en festivales internacionales y vendidos a plataformas.



