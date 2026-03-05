El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia a los titulares de varios organismos que dependen de su cartera como parte de la reestructuración del área tras su asunción. La decisión se enmarca en la transición de la gestión anterior y en el nuevo esquema político del Gobierno nacional.

Tras el anuncio de cambios en el Ministerio de Justicia realizado por el presidente Javier Milei, se activó una serie de reuniones para ordenar la transición entre las autoridades salientes y las nuevas. En ese contexto, la nueva conducción resolvió solicitar la renuncia de la mayoría de los responsables de organismos descentralizados que dependen del ministerio.

“Se les pidió la renuncia a los titulares”, afirmó una fuente del Gobierno. La decisión alcanza a cuatro de los cinco organismos bajo la órbita del ministerio: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Procuración del Tesoro, en cambio, es por ahora el único organismo que no tendrá modificaciones. “Es un área sensible, que lleva causas importantes para el Estado. Por ahora no van a haber cambios”, señalaron desde el entorno oficial.

El reordenamiento también alcanzará a la Inspección General de Justicia (IGJ). Mahiques decidió pedirle la renuncia a su titular, Daniel Vítolo, en un área considerada estratégica en medio del conflicto que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Días atrás, la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA para informar sobre los estados contables y financieros de 2025, las relaciones y operaciones con empresas nacionales y del exterior -incluidas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas- y distintos acuerdos vinculados al ente futbolístico, además de la creación de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA).

La UIF también es un área considerada sensible dentro de la estructura estatal. A comienzos de año había registrado un cambio de autoridades con la salida de Paul Starc y la designación de Ernesto Gaspari. Semanas atrás, el organismo había emitido una resolución para reforzar los controles sobre el financiamiento de armas y participó en una revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encabezada por el entonces secretario de Justicia.

Desde el Gobierno señalan que las modificaciones responden al recambio natural tras la designación de nuevas autoridades en el ministerio. “Es lógico que se revea todo. Depende del ministro revisar todos los ravioles y las distintas áreas de su ministerio para ver qué cambios cree necesario hacer”, indicó un integrante de la mesa política oficial.

En paralelo, en los próximos días se espera la firma del decreto que oficialice el reemplazo de Sebastián Amerio por Santiago Viola en la Secretaría de Justicia. El mismo cambio también se reflejará en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde por tradición suele ocupar el lugar el viceministro de Justicia.

En la Casa Rosada no descartan que Amerio continúe dentro de la administración nacional. “Es algo que se va a saber en los próximos días. El presidente lo quiere en un lugar de relevancia”, indicaron desde su entorno.

La transición entre Mariano Cúneo Libarona y Mahiques comenzó semanas atrás de manera reservada y con pocos colaboradores al tanto. El presidente mantuvo un encuentro con el nuevo ministro horas antes de su jura en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde también tuvo su primer contacto con parte del gabinete.

En ese marco, Viola mantuvo una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada para avanzar en aspectos de la transición. “Ambos se juntaron para ver las mejores formas de avanzar en la transición”, indicó una fuente que conoció los detalles del encuentro.

Entre los puntos de consenso surgidos en esa reunión figura mantener las ternas seleccionadas por el Consejo de la Magistratura para jueces y por el Ministerio Público Fiscal para fiscales. “La prioridad es sacar la mayor cantidad de pliegos a la brevedad”, señalaron desde el Gobierno.

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a avanzar primero en las designaciones que requieren mayoría simple en el Senado, para comenzar a cubrir más de 300 vacantes judiciales. En cambio, no está previsto impulsar este año nombramientos para la Corte Suprema de Justicia, ni para los cargos de Procurador General, Defensor del Pueblo y Defensor General, que requieren mayoría de dos tercios.

Fuente: con información de Infobae