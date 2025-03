Si hubo un deporte que tuvo un antes y un después en Mar del Plata luego de los Juegos Panamericanos de 1995, fue el hockey. La construcción del Estadio Panamericano y la consagración de los equipos tanto masculino como femenino, fueron factores importantes para darle un despegue definitivo a la actividad y además, un escenario de alto nivel propio.

El Seleccionado Argentino Femenino, que todavía no eran Las Leonas (faltaban cinco años para que eso suceda), pudo celebrar en la final y colgarse la medalla de oro con muchas jugadoras que empezaban a formar la base del equipo multicampeón y protagonista internacional de los siguientes años.

Una joven Magdalena Aicega tuvo su primera experiencia de este tipo en la ciudad y recordó con Marca Deportiva como fue aquél campeonato: “fueron mi primer panamericano y me acuerdo que el estadio no tenía muchas tribunas porque al hockey no lo iba a ver tanta gente. En la final había gente colgada de las lomas de pasto, lleno, lleno de gente, colgado de todos lados y la verdad que para el hockey eso no era normal y a nosotras nos puso súper contentas. A los varones también porque habían jugado la final”.

En su memoria, a 30 años de la experiencia, eligió el recuerdo de la Villa donde se hospedó la delegación: “recuerdo mucho lo que fue la Villa Olímpica ahí en los hoteles en Chapadmalal, que si bien las habitaciones no eran las más lindas, había una onda tremenda y la comida era espectacular; aparte teníamos la playa enfrente”, indicó “Magui”.

La mentalidad de un equipo ganador ya se estaba gestando y vivir un torneo de esta importancia en el país fue algo importante: “fueron unos panamericanos donde había muy buena onda y la verdad que es uno de los que más me tocó disfrutar", concluyó Aicega.

EL CAMINO AL ORO

El Seleccionado Argentino comenzó el Panamericano con muchas expectativas y rápidamente pudo colmarlas. Debutó con triunfo 8-0 ante Paraguay y luego derrotaron por la mínima diferencia de Trinidad y Tobago.

Los partidos más exigentes fueron ante los norteamericanos y sabían que podía ser así. Contra Estados Unidos empataron 1-1 y luego superaron a Canadá por 3-0. Eso ya marcaba el destino del torneo porque los dos mejores de la tabla general luego del todos contra todos, jugarían la final. Había trabajo por hacer para culminar ahí pero con partidos más accesibles. Superaron 8-0 a Jamaica y 5-0 a Cuba.

Fue un empate en 11 puntos junto con Estados Unidos y los dos pasaban al juego por el oro. Argentina se terminó imponiendo por 3 a 2 gracias a los goles de Vanina Oneto, Gabriela Sánchez y María Paula Castelli. El bronce fue para Canadá que derrotó 4-0 a Cuba.

El plantel argentino que dirigió Rodolfo Mendoza, estaba integrado por Mariana Arnal, Silvina Corvalán, Sofía Mackenzie, Marisa López, Julieta Castellán, Gabriela Sánchez, Anabel Gambero, Jorgelina Rimoldi, Karina Masotta, Vanina Oneto, María Paula Castelli, Gabriela Pando, Magdalena Aicega, María Ximena Camardón, Valeria Almada y María Laura Perrone.