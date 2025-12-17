La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario confirmó que no asumirá la banca de diputada provincial obtenida en las elecciones de septiembre y continuará al frente del Senado, una decisión que, además de ratificar su rol institucional, bloquea momentáneamente un cargo estratégico que La Cámpora busca ocupar en la línea de sucesión del gobernador Axel Kicillof.

Ads

Aunque la candidatura de Magario siempre fue leída como testimonial, la vicegobernadora estiró la decisión hasta último momento, en medio de presiones internas para convocar a una sesión que permitiera definir la vicepresidencia primera del Senado, un puesto clave en el esquema de poder provincial.

Ese cargo, actualmente vacante, es el tercero en la línea sucesoria de la Provincia y el reemplazo natural de Magario ante una eventual ausencia. La Cámpora sostiene que le corresponde por los acuerdos internos y propone al exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, o alternativamente a Sergio Berni. Desde el kicillofismo, en cambio, impulsan a la senadora bahiense Aylén Durán.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, Magario decidió no habilitar la sesión y, al mismo tiempo, confirmó que no bajará a la Cámara de Diputados. En su lugar asumirá Silvia Nardini, concejal de Ensenada alineada con Mario Secco, uno de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que respalda al gobernador.

Hasta último momento se evaluó una maniobra alternativa: que Magario pidiera licencia en el Senado, asumiera brevemente como diputada para luego solicitar licencia allí y regresar a la Cámara alta. Esa opción quedó descartada, ya que implicaba que, durante ese lapso, el libertario disidente Carlos Kikuchi quedara a cargo del Senado.

Ads

Si bien la decisión trajo algo de alivio al oficialismo provincial, la interna sigue abierta. La disputa por los cargos del Senado deberá resolverse por votación del pleno y todo indica que la tensión entre el sector alineado con Cristina Kirchner y el espacio que responde a Kicillof volverá a escalar cuando se convoque a una nueva sesión.

Fuente: Dib