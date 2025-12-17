Magario no asume como diputada y frena, por ahora, un cargo clave que reclama La Cámpora
La definición llegó tras días de tensión política y versiones cruzadas dentro del oficialismo.
La definición llegó tras días de tensión política y versiones cruzadas dentro del oficialismo.
La vicegobernadora se mostró a favor de suspender las elecciones primarias por la pandemia de coronavirus.
Reverso pudo constatar el uso del avión estatal en la provincia de Tucumán para trasladar a la intendenta de La Matanza y al diputado a un acto del Frente de Todos. Mirá el video.