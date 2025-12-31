Un robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles terminó con dos personas aprehendidas, luego de un operativo del Comando de Patrullas en el marco del “Operativo de Sol a Sol”, tras un llamado a la Central de Emergencias 911.

Según se informó, dos hombres que se movilizaban en una moto Honda XR 250 cc de color blanco habían sorprendido a una mujer de 69 años en Ciudad de Dolores al 2200, cuando se encontraba dentro de su vehículo, y le sustrajeron pertenencias que no pudieron ser recuperadas. Uno de los sospechosos logró darse a la fuga, mientras que el restante, de 18 años, fue retenido en el lugar.

Durante el procedimiento se hizo presente el padre del joven, un hombre de 36 años, quien comenzó a generar disturbios, por lo que también fue aprehendido por el personal policial.

Interviene en la causa la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, junto al Juzgado Correccional en turno. El joven de 18 años fue notificado de la formación de causa por el delito de robo y trasladado a sede judicial, mientras que el hombre de 36 años quedó imputado por una infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73, recuperando posteriormente su libertad bajo caución juratoria.

De acuerdo a los registros judiciales, el imputado más joven cuenta con antecedentes por encubrimiento en febrero y abril de 2024, mientras que el mayor registra una causa por lesiones culposas en octubre de 2014.

