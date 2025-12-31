Madrugada violenta: robo, disturbios y dos detenidos
Personal policial arrestó a un joven de 18 años y a su padre de 36 años.
Un robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles terminó con dos personas aprehendidas, luego de un operativo del Comando de Patrullas en el marco del “Operativo de Sol a Sol”, tras un llamado a la Central de Emergencias 911.
Según se informó, dos hombres que se movilizaban en una moto Honda XR 250 cc de color blanco habían sorprendido a una mujer de 69 años en Ciudad de Dolores al 2200, cuando se encontraba dentro de su vehículo, y le sustrajeron pertenencias que no pudieron ser recuperadas. Uno de los sospechosos logró darse a la fuga, mientras que el restante, de 18 años, fue retenido en el lugar.
Durante el procedimiento se hizo presente el padre del joven, un hombre de 36 años, quien comenzó a generar disturbios, por lo que también fue aprehendido por el personal policial.
Interviene en la causa la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, junto al Juzgado Correccional en turno. El joven de 18 años fue notificado de la formación de causa por el delito de robo y trasladado a sede judicial, mientras que el hombre de 36 años quedó imputado por una infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73, recuperando posteriormente su libertad bajo caución juratoria.
De acuerdo a los registros judiciales, el imputado más joven cuenta con antecedentes por encubrimiento en febrero y abril de 2024, mientras que el mayor registra una causa por lesiones culposas en octubre de 2014.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión