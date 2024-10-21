En el marco de la celebración del Día de la Familia, Abel Pintos brindó este sábado un concierto titulado “Un regalo al corazón”, para homenajear a 800 madres marplatenses invitadas especialmente para la ocasión.

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Estas mujeres disfrutaron de una noche inolvidable en el Teatro Tronador BNA, donde presenciaron un show íntimo de voz y piano en el que el artista hizo un hermoso recorrido por su extenso repertorio.

Promediando el cierre de la noche, todas estas madres recibieron un anuncio especial, y es que la sorpresa no terminaba allí. Abel les hizo saber que antes de retirarse, cada una de ellas recibiría un tarjetón que las habilitaba a pasar a retirar un kit de productos de perfumería y farmacia.

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Y así fue que esta mañana de domingo, la esquina de las calles Güemes y Gascón amaneció rodeada de familias que descubrieron un distinguido local de una nueva farmacia próxima a inaugurarse. Allí cada una de estas 800 madres se llevó su regalo junto a una rosa roja y una enorme sonrisa en sus rostros agradecidas por este fin de semana especial.

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