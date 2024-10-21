800 madres marplatenses fueron sorprendidas por Abel Pintos
Un show único y un regalo para las invitadas al espectáculo íntimo del artista en el Teatro Tronador BNA
En el marco de la celebración del Día de la Familia, Abel Pintos brindó este sábado un concierto titulado “Un regalo al corazón”, para homenajear a 800 madres marplatenses invitadas especialmente para la ocasión.
Estas mujeres disfrutaron de una noche inolvidable en el Teatro Tronador BNA, donde presenciaron un show íntimo de voz y piano en el que el artista hizo un hermoso recorrido por su extenso repertorio.
Promediando el cierre de la noche, todas estas madres recibieron un anuncio especial, y es que la sorpresa no terminaba allí. Abel les hizo saber que antes de retirarse, cada una de ellas recibiría un tarjetón que las habilitaba a pasar a retirar un kit de productos de perfumería y farmacia.
Y así fue que esta mañana de domingo, la esquina de las calles Güemes y Gascón amaneció rodeada de familias que descubrieron un distinguido local de una nueva farmacia próxima a inaugurarse. Allí cada una de estas 800 madres se llevó su regalo junto a una rosa roja y una enorme sonrisa en sus rostros agradecidas por este fin de semana especial.