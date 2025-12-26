A 40 años de su estreno en Mar del Plata, Made in Lanús volverá a formar parte de la cartelera local. Este clásico del teatro argentino, que debutó en la ciudad en 1986, regresa con elenco renovado a cargo de Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, bajo la dirección de quien fuera uno de sus protagonistas, Luis Brandoni.

La icónica obra de Nelly Fernández Tiscornia se presentará a partir del 5 de enero los lunes a las 21:00 en el Teatro Atlas (Luro 2289), mientras que el resto de la semana realizará presentaciones por la Costa Atlántica.

Made in Lanús cuenta la historia de Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Norteamérica, y regresa luego de 10 años a su país, para concurrir al casamiento de un familiar.

Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense. Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa.

Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

