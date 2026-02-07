La propuesta escénica “Made in Lanús” fue distinguida con el máximo reconocimiento del certamen José María Vilches, que premia a los espectáculos más relevantes de la cartelera teatral marplatense. El galardón será entregado el viernes 13 de febrero, a las 11, durante un acto previsto en Villa Victoria, según informaron desde el Municipio.

Ads

La pieza, escrita por Nelly Fernández Tiscornia y dirigida por Luis Brandoni, fue destacada por el jurado por su profundidad escénica y su vigencia temática. La puesta en escena, con actuaciones de Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, aborda dilemas personales y colectivos que resonaron entre quienes conformaron el tribunal calificador.

En esta edición, el jurado también decidió otorgar menciones especiales a otras obras presentes en la cartelera. Entre ellas se encuentran “El Hombre Inesperado”, “Solos, un Lienzo en Blanco” y “El Debate”, cada una reconocida por sus aportes particulares a la escena teatral. Además, el espectáculo “Vanya” recibirá un reconocimiento especial en la misma ceremonia.

Ads

La entrega del Premio José María Vilches, que ya cumplió más de cuatro décadas, forma parte de la agenda cultural que acompaña la temporada de verano en Mar del Plata, impulsando y celebrando la producción teatral local y nacional.

Ads