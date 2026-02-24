La puesta cuenta con un elenco de primer nivel, con Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, quienes dan vida a una historia atravesada por la nostalgia, los vínculos familiares y la identidad.

Ads

Desde su estreno, “Made in Lanús” se ha consolidado como una de las obras más representativas del teatro argentino contemporáneo. Su trama aborda el reencuentro de dos parejas marcadas por la emigración y el paso del tiempo, explorando con sensibilidad y profundidad los sueños, las frustraciones y el arraigo.

Bajo la dirección de Brandoni, la puesta combina emoción y realismo, invitando al público a reflexionar sobre las decisiones que moldean la vida y el significado de pertenencia.

Ads

La obra se presentará en Mar del Plata los días miércoles 18, jueves 19, domingo 22, miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y viernes 28 de febrero en el Teatro Lido (Santa Fe 1751). Las entradas se pueden conseguir en la boleteria del teatro o por Plateanet.

En el marco de la gira por la Costa Atlántica “Made in Lanús” llegará el viernes 20 a Pinamar donde se presentará en el Teatro de la Torre , y el sábado 21 en el Teatro Auditorio de San Bernardo. Esta gira representa una nueva oportunidad para que espectadores de distintas localidades disfruten de un clásico que mantiene intacta su fuerza dramática.

Ads

Las funciones prometen convocar tanto a quienes ya conocen la obra como a nuevas generaciones que descubren en Made in Lanús un retrato vigente de la experiencia argentina.