El ex presidente Mauricio Macri publicó este sábado un mensaje en redes sociales luego de mantener una reunión en Olivos con el presidente Javier Milei. En su comunicado, manifestó inquietud por la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, a quien definió como un hombre “con capacidad y equilibrio” y representante de la “sensatez” ante la ciudadanía.

“El encuentro fue para hablar sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, escribió Macri. Además, consideró desacertada la decisión de reemplazar a Francos por alguien “sin experiencia” y sugirió que el cargo debería haber recaído en una figura idónea del equipo saliente, como Horacio Marín, actual titular de YPF, por su trayectoria en conducción y coordinación.

Macri remarcó que la función de jefe de Gabinete es clave para la articulación política y de gestión, y advirtió que persisten disputas internas en el oficialismo que aún no han sido resueltas. “El país tiene una oportunidad histórica, construida a partir del reciente apoyo electoral y el respaldo inédito de Estados Unidos”, señaló, y aclaró que no busca beneficios personales, sino expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”.

Tras sus declaraciones, sectores del PRO impulsaron una discusión interna para redefinir el vínculo con La Libertad Avanza. En paralelo, cinco diputados vinculados a Patricia Bullrich anunciaron su salida del bloque que conduce Cristian Ritondo en la Cámara baja. Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, a quienes se sumarían los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Desde el entorno libertario, también hubo malestar por los dichos de Macri en una entrevista, donde afirmó que el PRO tendrá candidato propio en 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas, y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”, expresó durante el seminario Puentes, dialogar para construir, realizado en Chile.

Por su parte, Milei valoró públicamente el vínculo con Macri: “El siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no, pero varios me resultaron muy importantes”, declaró en una entrevista televisiva.

Fuente: con información de Infobae