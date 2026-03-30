El inicio de la semana tendrá una minima de 19 grados y una máxima de 25 según datos del SVM. La humedad supera el 90%.

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La formación de nubes bajas y alta humedad generarán condiciones para chaparrones aislados. El viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 15 y 25 km/h generando lluvias leves.

Hacia el interior, en Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será más compacta. Las precipitaciones podrán ser un poco más frecuentes en las zonas serranas debido al efecto de la orografía.

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No obstante, hacia la tarde la probabilidad de lluvias disminuirá sensiblemente, dando paso a un cielo mayormente nublado pero sin caída de agua, permitiendo una leve mejora en las condiciones generales hacia el final de la jornada.

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