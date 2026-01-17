Luis Rubio vuelve a Mar del Plata con uno de sus personajes más queridos y desastrosos. Eber Ludueña se sube al escenario del Teatro Enrique Carreras para presentar Lo peor de Eber Ludueña, un show que funciona como una antología del fracaso futbolero contado con ironía, exageración y mucho humor.

“El show de Mar del Plata es un resumen de los mejores monólogos que vengo haciendo en los últimos años”, explica Rubio. Y aclara el concepto sin rodeos: “Por eso se llama Lo peor de Eber Ludueña, porque es como un seleccionado de sus peores dificultades y desventuras”.

El espectáculo recorre situaciones tan reconocibles como absurdas: el viaje a la costa, las pretemporadas eternas, los hoteles baratos, las casas de alquiler y todo eso que forma parte del folklore veraniego. “También hablamos de lo que venimos de pasar recientemente, las Navidades en familia y todas las peripecias que eso implica”, cuenta el humorista.

Pero Ludueña no se queda anclado en el pasado. El show también mira hacia adelante. “Hay un poco de cara al futuro: el Mundial que viene, el grupo que nos tocó, los mejores insultos del fútbol argentino y del fútbol mundial”, adelanta Rubio, que suma además observaciones sobre el mundo actual y el universo futbolero.

El estreno será el sábado 17 de enero, y desde ahí Eber se pondrá el buzo de entrenador para varias funciones más durante el verano. El espectáculo propone un viaje imaginario por una carrera deportiva plagada de errores, malas decisiones y escasos aciertos. “Si hay algo que Eber sabe hacer, es despejar… dudas”, bromea el personaje.

En paralelo, Rubio anticipa un 2026 cargado de actividad. “Volvemos con La Gambeta. Hay una gira que arranca en febrero por Montevideo, Punta del Este, Carlos Paz, Merlo y San Luis”, señala. Y suma que en marzo regresarían las transmisiones del streaming que comparte con Yayo, Pichu y Martín Vázquez. “Seguramente será un año de trabajo y de diversión. Nos reímos mucho cuando estamos juntos, y eso hoy es un montonazo”.

Lo peor de Eber Ludueña es humor directo, popular y para todo público. Un show para reírse de lo que sale mal, del fútbol, de las vacaciones y, sobre todo, de uno mismo.

Las funciones de Lo peor de Eber Ludueña serán el sábado 17 y domingo 18 de enero a las 21:30, continuando el viernes 30 de enero a las 21:30, el sábado 31 de enero a las 23:30, y el sábado 6 y domingo 7 de febrero a las 23:30, en el Teatro ubicado en Entre Ríos 1828.