Luis Brandoni cumple 86 años mientras atraviesa un estado delicado
El actor permanece internado tras una caída, mientras Soledad Silveyra le dedicó un mensaje cargado de afecto.
El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni se da en un contexto sensible, marcado por su estado de salud y la atención que generó en el ámbito artístico.
El actor se encuentra internado luego de haber sufrido un accidente doméstico que derivó en una lesión en la cabeza. A partir de ese episodio, quedó bajo control médico y su evolución es seguida de cerca.
En medio de esta situación, Soledad Silveyra, con quien compartió escenario en distintas oportunidades, le dedicó un mensaje público en el que expresó su cariño y acompañamiento en este momento.
La noticia generó múltiples muestras de apoyo hacia el actor, mientras se aguardan novedades sobre su recuperación.
