La quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica, se realizará el 13 y 14 de junio, de 14:00 a 21:00, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Patricio Peralta Ramos 2280), con entrada libre y gratuita y la participación de más de 140 editoriales de todo el país. Como anticipo, se conoció que la directora Lucrecia Martel será de la partida con la presentación del documental Nuestra tierra y del libro Un destino común.

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El evento reunirá a sellos independientes, artistas gráficos, escritores y lectores en el Foyer del Auditorium, con una programación que incluye unas 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres y proyecciones.

En esta edición participarán más de 140 editoriales y proyectos gráficos de distintos puntos de la Argentina, abarcando tanto sellos emergentes como otros de amplia trayectoria.

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La programación incluirá actividades para chicos y adultos, un encuentro de traductores de poesía y la proyección de dos films, con acceso gratuito sujeto a la capacidad de cada sala.

Como se indicó, uno de los puntos destacados será la presencia de Lucrecia Martel, quien participará de la proyección de Nuestra tierra y presentará el libro Un destino común en diálogo con Malena Rey.

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Nuestra tierra aborda el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, ocurrido en 2009 en el marco de un conflicto territorial, y propone una reflexión sobre la historia de la usurpación de tierras desde la época colonial hasta la actualidad.

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Desde la organización señalaron que “Invierno es una feria y una fiesta de la cultura y el arte”, e invitaron al público a recorrer los stands y participar de las actividades a lo largo de ambas jornadas.

La feria es organizada por la librería y editorial El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.