Minella Stadium S.A. anunció los primeros espectáculos confirmados para la temporada de verano 2026 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas: se trata del cantante argentino Luck Ra y del referente internacional del género urbano, J Alvarez.

La productora Destino Arana desembarcará con dos grandes presentaciones, “consolidando a la ciudad como una de las principales plazas de entretenimiento del país”, señalaron desde la organización.

El 29 de enero será el turno de Luck Ra, uno de los artistas argentinos más convocantes del momento, quien ofrecerá un show con todos sus éxitos y una puesta renovada especialmente diseñada para el público marplatense.

Al día siguiente, el 30 de enero, se presentará J Alvarez, referente internacional del género urbano, marcando su regreso a la Argentina y convirtiéndose en el primer artista internacional confirmado del mes.

Desde Minella Stadium S.A. informaron que continúan trabajando junto a productoras nacionales e internacionales para ampliar la programación del Polideportivo Islas Malvinas, con el objetivo de “ofrecer una cartelera diversa y de calidad para residentes y turistas”.

