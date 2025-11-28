El cantautor Luciano Pereyra regresará a Mar del Plata en el marco de su nueva gira Te sigo amando, con una puesta en escena absolutamente renovada: será el 23 y 24 de enero en el estadio de Once Unidos (Belisario Roldán 52).

A lo largo de su carrera, con más de 25 años de trayectoria, Pereyra ha editado 15 álbumes, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además, conquistó escenarios de todo el mundo y fue ganador de múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y nominado en dos ocasiones al Latin Grammy.

Otro detalle de su trayectoria son las colaboraciones que ha realizado con figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond entre otros.

