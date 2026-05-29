Luciano Pereyra regresará a Mar del Plata para abrir la temporada con dos presentaciones de su tour Te sigo amando, que se realizarán el 5 y 6 de diciembre en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

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El cantautor argentino llegará con un espectáculo renovado, en el que combinará sus grandes éxitos con las canciones de su último álbum, en una propuesta que promete emoción, romanticismo y una puesta en escena destacada.

En el marco de esta gira, el artista ya recorrió distintas ciudades del país entre abril y mayo, como Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín, y continuará su recorrido internacional por España, Paraguay y Chile.

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Su nuevo disco, Te sigo amando, refleja la versatilidad del artista a través de diversos géneros como pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé, con la participación de artistas invitados como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura. Fue producido por Andrés Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban, con sesiones realizadas en Buenos Aires, Miami y Madrid.

En la actualidad, Luciano Pereyra atraviesa un gran presente artístico, consolidado por el reconocimiento en los Premios Gardel, donde obtuvo el galardón a Mejor Canción Tropical / Cumbia por Si no es muy tarde.

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