La médica Silvia Do Santos (MP 94.166), integrante del Servicio de Oncohematología Pediátrica del Hospital Privado de Comunidad (HPC), destacó la importancia del abordaje integral, el trabajo en equipo y la consulta precoz ante síntomas persistentes.

“El acompañamiento es fundamental. Se trata de poder atravesar este mal trago de la mejor manera posible, formando un vínculo y trabajando en equipo”, señaló la médica, al referirse al impacto que estas enfermedades generan no solo en los pacientes sino también en todo su entorno.

Do Santos explicó que el cáncer en la infancia “impacta de una manera muy importante en todo el núcleo familiar” y subrayó que, en la edad pediátrica, el sostén y el apoyo de la familia resultan esenciales para sostener los tratamientos, que en general son prolongados.

En ese sentido, remarcó que el abordaje no se limita al aspecto médico. “Además del tratamiento indicado por el médico, se necesitan equipos multidisciplinarios donde cumplen un rol clave la psicología, el trabajo social, enfermería y otras áreas. El paciente es quien pone el cuerpo, pero la familia es la que permite llevar adelante el tratamiento”, sostuvo.

La profesional destacó que en los últimos años se registraron importantes avances, especialmente en el diagnóstico y en los estudios que permiten una correcta estadificación de la enfermedad. “Hoy contamos con mejores herramientas para determinar el estadio y, en base a eso, adecuar los tratamientos de manera más precisa. Eso permite optimizar la respuesta terapéutica”, explicó.

Uno de los principales desafíos, según detalló la especialista, es que los síntomas iniciales suelen confundirse con enfermedades comunes de la infancia. “Fiebre, dolores en las piernas, sudoración, decaimiento, sangrados o moretones frecuentes son síntomas habituales en patologías muy comunes. La diferencia está en la intensidad y en la duración”, indicó.

Por eso, recomendó prestar especial atención cuando estos signos se presentan de manera más intensa o se prolongan en el tiempo. “Ante síntomas comunes pero persistentes o muy marcados, es importante consultar con el pediatra para poder arribar a un diagnóstico temprano”, enfatizó.

Do Santos también reflexionó sobre la necesidad de hablar del cáncer infantil. “Molesta mucho hablar de cáncer en la infancia, uno preferiría que no existiera, pero la realidad es que existe. Conocerlo y tener claros los síntomas más frecuentes permite consultar a tiempo, y eso impacta directamente en la respuesta al tratamiento”, afirmó.

En cuanto a las patologías más frecuentes, señaló que “las leucemias y los linfomas son las formas de cáncer más comunes en la edad pediátrica”. Asimismo, aclaró que estas enfermedades presentan características diferentes a las del cáncer en adultos. “No tienen el mismo comportamiento, y es importante entender que se trata de patologías propias de la infancia”, concluyó.

En una fecha que busca visibilizar y concientizar, el mensaje es claro: la información, el acompañamiento y el diagnóstico temprano son herramientas clave en la lucha contra el cáncer infantil.