Por Marcelo Gobello

Su figura, siempre incómoda y fascinante, encarna como pocas la unión entre música, literatura y arte contemporáneo. Reed no fue sólo el líder de The Velvet Underground: fue el creador de un universo estético que transformó la manera de entender el rock, abriendo las puertas a la marginalidad, la poesía urbana y la contracultura más profunda.

Cuando apareció el disco The Velvet Underground & Nico en 1967 —con esa portada de la banana diseñada por Andy Warhol— el mundo estaba fascinado con el verano del amor, los hippies y los colores del psicodelismo. Reed, en cambio, retrataba travestis, drogadictos, adictos a la heroína y personajes perdidos del submundo neoyorquino.

Lo hacía con una crudeza inédita, con la voz seca de un cronista callejero que no juzgaba ni glorificaba, sino que simplemente mostraba. “Walk on the Wild Side”, ya en su etapa solista, fue la continuación de esa mirada: un himno a los marginados, mezcla de relato y crónica, cantado con serenidad casi periodística.

Su aporte fue mucho más allá de la música. Lou Reed fue un intelectual urbano, formado en la literatura y en el free jazz, un artista que supo combinar la herencia beatnik con la tradición del rock and roll primitivo.

Su relación con Warhol y la Factory lo insertó en un circuito donde el arte y la provocación se confundían, pero Reed llevó eso más lejos: transformó el sonido en experiencia literaria. Berlin (1973), su disco más ambicioso y desolador, es prácticamente una ópera moderna sobre el dolor, la culpa y la autodestrucción.

Durante los ochenta y noventa, mientras muchos íconos de su generación se repetían o se retiraban, Reed mantuvo una coherencia admirable. El l.p. homenaje a su ciudad, "New York" (1989) fue uno de los mejores trabajos discograficos de su carrera. Fue testigo y protagonista del renacimiento del rock alternativo, y su sombra se extendió sobre músicos tan distintos como David Bowie, Patti Smith, Iggy Pop, R.E.M., Sonic Youth y The Strokes. Su influencia estética —esa mezcla de sofisticación poética, minimalismo sonoro y actitud desafiante— sigue siendo palpable en el indie contemporáneo.

Lou Reed encarnó el lado menos complaciente del rock. No buscó agradar ni adaptarse; fue un cronista de la soledad urbana, de los excesos y de la belleza que puede encontrarse en la ruina. Su música fue un espejo sucio, pero necesario, donde varias generaciones aprendieron a reconocerse.

A doce años de su partida, su legado permanece vivo, no sólo en canciones que ya son clásicos sino en la idea misma de que el rock puede ser una forma de arte mayor: incómoda, poética y profundamente humana.

Reed no buscó la perfección; buscó la verdad. Y la encontró en la oscuridad, en el lado salvaje de la calle.