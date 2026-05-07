Los plazos fijos UVA registraron un fuerte crecimiento durante abril, luego del dato de inflación de marzo que marcó una suba del 3,4%, la más alta de los últimos doce meses. Según datos relevados por el Banco Central, el stock de depósitos ajustados por inflación prácticamente se duplicó en un mes.

Ads

De acuerdo con los informes oficiales, el volumen de plazos fijos UVA pasó de alrededor de $687.000 millones a más de $1,3 billones hacia fines de abril. El movimiento reflejó un mayor interés de los ahorristas por instrumentos vinculados al índice de precios, en medio de una aceleración inflacionaria y una menor atracción de las tasas fijas tradicionales.

Este tipo de depósitos ajusta el capital invertido mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza diariamente según la inflación medida por el CER. A eso se suma una tasa de interés adicional, lo que permite mantener el poder adquisitivo del ahorro frente a la suba de precios.

Ads

En paralelo, algunos bancos comenzaron a ofrecer nuevas modalidades para captar depósitos. Entre ellas, se destacan versiones que permiten cobrar intereses mensuales mientras el capital continúa ajustándose por inflación hasta el vencimiento.

Puede interesarte

Ads