Los plazos fijos UVA volvieron a crecer y el stock casi se duplicó en un mes
El repunte de la inflación impulsó a los ahorristas a buscar alternativas que ajustan por precios y permitan resguardar el valor de los pesos.
El repunte de la inflación impulsó a los ahorristas a buscar alternativas que ajustan por precios y permitan resguardar el valor de los pesos.
Tras el apretón monetario del Gobierno, las entidades pagan más por los depósitos.
Entre otras cosas, buscan reducir la volatilidad de las tasas de interés. Desde el sector bancario, el cambio fue recibido como una mejora leve respecto al esquema anterior.
Se trata del segundo recorte consecutivo de la tasa de referencia de la economía. Pasó del 80% al 70% anual.
Además, se eliminó la tasa mínima para estos depósitos a plazo, con lo que los bancos podrán ofrecer el rendimiento que estimen conveniente.
Según el Banco Central el volumen de los montos en entidades financieras aumentaron durante el último mes, tras la reapertura de los bancos. Además, estableció una mejora en la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales.