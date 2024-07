El secretario de Hacienda de la Comuna, Mauro Martinelli, respaldó las declaraciones realizadas hoy en conferencia de prensa por el intendente Guillermo Montenegro, al asegurar que “no hay posibilidad de mejorar” el 13% de aumento a pagarse en dos tramos que el Ejecutivo les propuso a los trabajadores municipales, lo cual fue rechazado y derivó en nuevas medidas de protesta del Sindicato de Trabajados Municipales (STM).

“El intendente fue claro, este es el monto máximo, no hay posibilidad de mejorar ese valor, ya bastante complicado es poder cumplir con eso”, aseguró el funcionario en diálogo con El Marplatense.

En ese sentido, y tras asegurar que desde el Ejecutivo “estamos abiertos al diálogo”, Martinelli resaltó que el número del 6,5% fue producto de una reunión de trabajo con los municipales en donde se mostró cómo es la evolución de las cuentas municipales: “No es que salimos y lo dijimos y se terminó ahí. Ellos participaron, por lo cual están al tanto de que esto es lo máximo”.

Puede interesarte

Otro punto abordado por Montenegro en conferencia de prensa fue la caída de la recaudación municipal. Martinelli ratificó la caída entre puntos porcentuales en relación al primer semestre del año pasado y detalló: “La coparticipación bajó 10 puntos porcentuales, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) 15 puntos porcentuales y la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), como tiene un manejo diferente, se actualiza sólo al 50% de la inflación, por lo que se mantiene en términos nominales iguales”.

Ante este panorama, el secretario de Hacienda aseguró que “esto nos obliga a ser más inteligencias, más eficientes, no sólo en lo que gastamos si no también en cómo recaudamos. Y acá viene lo que anunciamos en la conferencia, que todo aquel vecino que puede pagar y no está pagando, es a ese vecino que vamos a ir a buscar. Porque es injusto que el que está jugado cumpla y alguien que puede, no lo haga”.