Los 40 años del grupo Los Macocos sigue celebrándose en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746) con ¡Chau, Macoco!, el espectáculo que sube a escena cada viernes y sábado de enero, con una apuesta por el humor en todas sus formas, un humor que encuentra herencia en una gran tradición del arte argentino y que como dice Martín Salazar, uno de los integrantes del cuarteto, “no subestima al público”.

Ads

Martín Salazar, Gabriel Wolf, Daniel Casablanca y Marcelo Xicarts son quienes le dan forma a Los Macocos, que en este espectáculo encontraron a Mariana Chaud como directora y guionista, una presencia fundamental para darle orden a la estructura. “No es simple, es muy complejo. El espectáculo está guionado en un 80 o 90 por ciento, pero siempre dejamos lugar a la improvisación. El humor es hijo de su contexto. El humorista tiene que estar atento a lo que pasa alrededor para ser incisivo”, comentó Salazar en diálogo con El Marplatense en Verano por Radio Mitre MDP.

Los Macocos siguen de festejo en Mar del Plata.

Junto a Salazar, Gabriel Wolf contó detalles de la obra y resaltó que en este espectáculo “Los Macocos se murieron y quedaron las cuatro viudas, que no saben qué hacer con las cenizas. La última voluntad era arrojarlas juntas en un teatro. Y en ese deambular llegan al Tronador”. Lo que integra el espectáculo, que apela al formato sketch, es son los “pases de factura, los viejos reclamos” de estas viudas que recuerdan “cómo era vivir con un Macoco”.

Ads

Por las dimensiones del Teatro Tronador BNA, ¡Chau, Macoco! puede llegar con la misma puesta que tuvo en el Teatro San Martín de Buenos Aires. “Es la misma puesta. Exactamente la misma. Es un espectáculo muy grande y nos encanta poder festejar 40 años de hacer humor en este país, contándonos como sociedad”, reflexionó Salazar.

Puede interesarte

Sobre estas décadas de trabajo conjunto haciendo humor, el actor reconoció que “cuando empezamos creíamos que éramos súper originales, y después entendimos que venimos de una gran tradición de humor argentino”. Y allí mencionó a Pepino 88, Discépolo, Sandrini, Los cinco grandes del buen humor, Pepe Biondi, Olmedo: “Nuestro humor tiene inteligencia, sarcasmo, humor blanco y, sobre todo, no subestima al público”.

Ads

Los Macocos se presentarán durante enero en Mar del Plata, y si bien todavía no hay nada cerrado, posiblemente hacia fines de febrero “hay muchas chances de volver a un teatro del Complejo del San Martín y seguir durante el invierno”, según adelantó Wolf.