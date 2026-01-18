La consagrada Banda de Teatro Los Macocos celebra 40 años de trayectoria con la obra: ¡Chau, Macoco! – Un Viudrama, que se presenta en el Teatro Tronador BNA todos los viernes y sábados de enero a las 23.15 durante la temporada de verano 2026, bajo la dirección de Mariana Chaud.

Escrito y dirigido por Mariana Chaud junto a los integrantes del grupo —Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts

¡Chau, Macoco! es un biodrama apócrifo y atípico que, con humor y desparpajo, reconstruye la épica de esta histórica banda teatral nacida en 1985. En coincidencia con su 40° aniversario, la obra propone un recorrido tan emotivo como disparatado por su historia y su identidad artística.

La trama presenta a las “viudas” de Los Macocos, reunidas para esparcir las cenizas de sus maridos. Entre disputas por dinero, cartel y viejos engaños, emergen secretos, exageraciones y verdades a medias, al tiempo que se revisitan, en clave documental y humorística, las biografías de cada integrante desde sus inicios hasta la actualidad.

Este espectáculo se suma a la gran cartelera del Teatro Tronador BNA, impulsada Marcelo González.

Apoyada en la memoria colectiva, la exageración y el humor característico del grupo, ¡Chau, Macoco! se convierte en una celebración de cuatro décadas de teatro, amistad y creación compartida, consolidándose como una de las propuestas destacadas del Teatro Tronador BNA para la temporada de verano 2026.

FUNCIONES: todos los viernes y sábados de Enero - 23,15 hs.



Teatro Tronador BNA



Santiago del Estero 1746 – Mar del Plata

Entradas: Boletería: lunes a lunes de 9 a 21 hs // Online:Ticketek