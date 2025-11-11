La Banda de Teatro Los Macocos cumple 40 años de historia y lo celebra a lo grande con su nuevo espectáculo “¡Chau, Macoco!”, nominado a los Premios ACE 2025 en la categoría Mejor Espectáculo de Humor. Las funciones tendrán lugar el jueves 21 y viernes 22 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746, Mar del Plata).

Ads

Dirigida por Mariana Chaud, la obra se define como un “viudrama”: una comedia que combina biodrama, memoria, parodia y celebración. En escena, las supuestas “viudas” de Los Macocos se reúnen para esparcir las cenizas de sus maridos, dando inicio a un recorrido lleno de humor, exageración y relatos cruzados que reconstruyen la historia del grupo desde sus inicios en 1985.

Puede interesarte

El elenco está integrado por los históricos Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts, quienes junto a Chaud logran una puesta que fusiona la autorreferencia, el documental y el delirio teatral, con la impronta característica del grupo.

Ads

Desde su debut, Los Macocos estrenaron más de 20 espectáculos, se presentaron en salas emblemáticas como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participaron en festivales internacionales. Sus obras forman parte de programas de estudio en universidades nacionales y extranjeras, y el grupo ha sido distinguido con los premios ACE, María Guerrero y Teatro del Mundo.

Por su parte, Mariana Chaud es una de las creadoras más destacadas del teatro contemporáneo argentino, con producciones presentadas en el Teatro Nacional Cervantes, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el FIBA y Fundación Proa.

Ads

“¡Chau, Macoco!” llega a Mar del Plata como un festejo de cuatro décadas de amistad, humor y teatro, y con una nueva nominación que reafirma su vigencia y su legado en la escena nacional.