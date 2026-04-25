Los habitantes de las Islas Malvinas respondieron a versiones sobre una posible quita del apoyo diplomático de Estados Unidos al Reino Unido y defendieron el principio de autodeterminación como fundamento para continuar bajo soberanía británica.

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La reacción se produjo luego de que trascendieran versiones vinculadas a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del respaldo a Londres en el conflicto por el archipiélago.

En ese marco, el periodista local Ronnie MacLennan Baird sostuvo que “la autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas”, y remarcó que esa posición fue ratificada en el referéndum de 2013.

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“El 99,8% de los votantes votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido. Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”, agregó.

Además, los isleños insistieron en que “no son peones en un tablero de ajedrez, ni armas políticas” y afirmaron: “No somos propiedad de nadie”.

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Por su parte, el Reino Unido reiteró que las islas “son británicas” y que la soberanía “no está en discusión”, apelando también al principio de autodeterminación de sus habitantes.

Las declaraciones se dieron en un contexto de tensión internacional tras la filtración de un correo interno del Pentágono en el que se analizaba la posibilidad de “castigar” a Gran Bretaña por su postura en el conflicto con Irán.

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En relación con la Argentina, MacLennan Baird afirmó que “hay un ruido de fondo permanente procedente de Argentina” y señaló que “siempre tratamos de ignorarla”. También sostuvo que los isleños “están hartos de que se hable de ellos pero no se les escuche”.

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Finalmente, el presidente Javier Milei reafirmó la posición argentina al sostener que las Islas Malvinas “fueron, son y serán argentinas”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas