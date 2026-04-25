Los kelpers ratificaron su postura y defendieron seguir bajo control británico
El planteo surgió tras versiones sobre una posible revisión del respaldo estadounidense a Londres. Desde el Reino Unido reafirmaron que la soberanía no está en discusión.
El planteo surgió tras versiones sobre una posible revisión del respaldo estadounidense a Londres. Desde el Reino Unido reafirmaron que la soberanía no está en discusión.
Las tropas de Kim Jong-un podrían ser utilizadas para apoyar operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, lo que ya confirmó la OTAN y anticipó Volodimir Zelensky.