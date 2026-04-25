El Pentágono dijo que Corea del Norte envió 10 mil soldados a Rusia para sumarse a la invasión a Ucrania

Las tropas de Kim Jong-un podrían ser utilizadas para apoyar operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, lo que ya confirmó la OTAN y anticipó Volodimir Zelensky.