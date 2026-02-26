Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizarán un paro total de actividades el próximo lunes, sin presencialidad y sin teletrabajo, en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue definida luego del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y en sintonía con la fecha de protesta adoptada también por el sector docente. El gremio reclama “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

En un comunicado, la AJB informó que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial resolvió convocar a un paro total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo”.

Desde el sindicato señalaron que el sector atraviesa “un momento de extrema complejidad” debido a la crisis económica. “Los judiciales bonaerenses estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, indicaron, al fundamentar la medida de fuerza.

La oferta del Gobierno provincial consistió en un incremento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026, propuesta que fue considerada insuficiente por el gremio.

Además del reclamo salarial, la AJB incluyó en su agenda integral de demandas vinculadas a subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, la conformación de una Mesa Técnica de Carrera Judicial, una ley de paritarias para el sector, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y mejoras en el servicio del IOMA.

Por otro lado, los judiciales se sumaron al reclamo de otros gremios estatales al Gobierno nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia de Buenos Aires. Según expresaron, “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense y afecta el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social”, con impacto directo en los derechos jubilatorios de los trabajadores.

