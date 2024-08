Los Gladiadores perdieron con Egipto por 34-27 en la última fecha del Grupo B en Juegos Olímpicos París 2024. La Selección argentina de handball masculino terminó su participación con cinco derrotas al hilo y varias despedidas.

En su cuarta cita olímpica de manera consecutiva, el combinado nacional tuvo un grupo complicado pero presentó pelea en varios encuentros. Sin embargo, ante los africanos, habían terminado el primer tiempo 15-14 pero en el segundo, los egipcios tomaron la ventaja sobre los últimos minutos.

El máximo anotador del partido fue Federico Pizarro, con 6 tantos, que se retiró de la Selección. “Ya era hora, fueron muchos partidos y qué mejor que hacerlo acá. No sé si me daba la nafta y la energía para poder llegar a otro Juego más. Es el momento para que vengan nuevos chicos, para que los que se queden tomen la posta y generen un nuevo grupo para hacer la transición lógica”, expresó en TyC Sports.

Federico Fernández, junto a Pizarro uno de los históricos jugadores de esta generación, también se despidió: “Para mí es un cierre. Fue mi último partido con la Selección. Estoy orgulloso de todo lo que hice, ayudé para que el equipo llegara hasta acá y ahora es momento de que los chicos que vienen empujando de atrás ocupen el lugar. Más no tengo. Lloro pero no tengo más que darle a esta Selección. Defender estos colores fue mi vida. Hoy me voy vacío”, comentó.

Los resultados de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Gladiadores 31-36 Noruega

Los Gladiadores 25-35 Hungría

Los Gladiadores 27-38 Dinamarca

Los Gladiadores21-28 Francia

Los Gladiadores 27-34 Egipto

