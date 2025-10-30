Entre fin de octubre y noviembre la ciudad contará con varias actividades recreativas, culturales y comerciales, que contarán con la presencia de foodtrucks marplatenses, “fortaleciendo el vínculo entre emprendedores gastronómicos y la comunidad” señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad.

En cuanto a la agenda, la programación comenzará este viernes 31 con la segunda edición de Mar del Plata Misteriosa, una iniciativa libre y gratuita destinada a toda la familia. De 18:00 a 00:00, diversos espacios patrimoniales y culturales -como Villa Victoria, Villa Mitre, Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, Casa sobre el Arroyo, Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano- ofrecerán recorridos temáticos, propuestas gastronómicas y actividades especiales, acompañadas por la presencia de emprendedores locales.

Ese mismo fin de semana, Plaza Mitre será sede del Festival P3rla, que se desarrollará este viernes 31 y el sábado 1, con continuidad el domingo 2. Esta propuesta reúne moda circular, impacto ambiental positivo y emprendimientos creativos, con acompañamiento gastronómico de foodtrucks durante las tres jornadas.

La agenda continuará el 8 de noviembre con La noche de sabores sobre ruedas, una experiencia gastronómica itinerante que tendrá lugar simultáneamente en Parque Primavesi, la Canchita de los Bomberos y Plaza Mitre. Los foodtrucks estarán disponibles desde las 17:00 hasta la medianoche, con promociones especiales en horario nocturno.

Por último, el 15 de noviembre se llevará a cabo Desafíate, una actividad de entretenimiento turístico-cultural que culminará en Plaza Mitre. Los foodtrucks acompañarán la jornada entre las 11:00 y las 19:00, ofreciendo una alternativa gastronómica al aire libre.

“El crecimiento del sector de foodtrucks y el compromiso de sus emprendedores con la ciudad se refleja en cada una de estas propuestas. Acompañarlos es una forma de fortalecer su trabajo y de reconocer el esfuerzo que impulsa la gastronomía local”, expresó Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

Desde la Secretaría se recuerda que quienes deseen participar con su foodtruck en las actividades organizadas por el Municipio pueden enviar su solicitud por correo electrónico a [email protected] o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.