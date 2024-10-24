En el marco de la décima edición del “Ciclo de Cine Español Solidario”, el viernes próximo, 25 de octubre a las 18 horas en la Librería Universitaria, sita en Jujuy 1731, el realizador, docente e investigador audiovisual Miguel Monforte brindará una charla acerca de Mateo Bonnin, pionero de la cinematografía marplatense.

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Mateo Bonnin, inmigrante español oriundo de las Islas Baleares, fotógrafo de oficio, inauguró en 1905 una importante casa de fotografía y una sala de proyecciones a la que llamó “Bar Cinematógrafo Bonnin”.

Al año siguiente Bonnin comenzó a trabajar como como corresponsal de importantes diarios y revistas de la época, sumando a su tarea fotoperiodística el registro filmado de diversas actividades en Mar del Plata. Sus cortos se incluían en los “noticiarios” nacionales que en esa época carecían de audio.

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Poco después, este inmigrante mallorquín se convertiría también en el primer realizador de estas costas, al producir y dirigir el primer film argumental de elaboración local, Agradable despertar, estrenado el 10 de agosto de 1924. Su centenario coincide con los 150 años de la ciudad, y con un renovado espíritu de rescate y puesta en valor del importante patrimonio audiovisual histórico que tiene Mar del Plata.

La charla, con entrada libre y gratuita, forma parte de las actividades del Ciclo de Cine Español Solidario organizado por el programa radial ¡Arre que va! y el Centro de Castilla y León. Como ocurre con el resto de las actividades se solicita a los asistentes contribuir con un alimento no perecedero que será entregado al Banco de Alimentos y el comedor del Jardín de Infantes Municipal Nº 13 del Barrio Las Heras.

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