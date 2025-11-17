El Municipio invita a participar de las actividades de cierre del ciclo 2025 en los centros gerontológicos de Vértiz 3920 y Brown 5234. Las propuestas, organizadas por la Dirección de Personas Mayores, se desarrollarán entre el miércoles 26 y el viernes 28, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Ads

Durante todo el año, ambos espacios han ofrecido una variada agenda de actividades orientadas a promover la participación activa, el aprendizaje y el disfrute en todas las etapas de la vida. En esta ocasión, se realizarán muestras artísticas, talleres prácticos y espacios de encuentro que reflejan el trabajo realizado por los grupos que participan de manera regular en los centros.

En el centro gerontológico de Vértiz 3920, este miércoles se presentará la Muestra de Teatro Comunitario Puro Teatro, a partir de las 10:30. La jornada incluirá obras teatrales, juegos comunitarios y escenas cargadas de vida, a cargo del grupo coordinado por Mario González en el marco del Programa Almacenes Culturales.

Ads

Puede interesarte

El miércoles 26 comenzará el Seminario Práctico Pizzas y Budines, una propuesta de tres encuentros consecutivos los miércoles de 13:30 a 15:30. El taller abordará contenidos teóricos y prácticos para aprender a preparar pizzas y budines caseros. La inscripción se realiza previamente llamando al 4760457 o vía WhatsApp al 2235250025.

Por su parte, el viernes 28 desde las 10:00, el centro gerontológico de Brown 5234 será sede de la Muestra Anual de Talleres 2025. Allí se expondrán los materiales confeccionados, los logros obtenidos y las experiencias compartidas por los distintos grupos que participaron durante el año.

Ads

Estas actividades marcan el cierre del ciclo anual antes del inicio de la programación de verano, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social. El objetivo es continuar promoviendo el envejecimiento activo, el disfrute pleno y la integración comunitaria de las personas mayores del Partido de General Pueyrredon.