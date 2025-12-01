A partir de este lunes comenzó a regir el horario bancario de verano en Mar del Plata y toda la región, según lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del decreto 2894/2025. La medida se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 e implica que las entidades atenderán al público entre las 8 y las 13.

La Bancaria Mar del Plata confirmó que el nuevo esquema alcanza tanto a bancos públicos como privados con asiento en los partidos de General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita. Se trata del horario que se implementa cada temporada alta para adecuar la atención a la mayor actividad comercial y turística.

Desde el gremio señalaron que, por razones operativas, algunas entidades no podrán aplicar el nuevo horario desde hoy y comenzarán a implementarlo a partir de mañana. Sin embargo, todas deberán adoptar el esquema estival durante el periodo establecido por la normativa provincial.

El cambio también impacta en los trabajadores bancarios, que ajustarán sus horarios de ingreso y cierre de jornada para adecuarse a la apertura temprana de las sucursales.

La Bancaria destacó que este sistema ya demostró años anteriores una mejora en la organización de la atención y una disminución en los tiempos de espera, especialmente durante la temporada de verano.

Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar los servicios disponibles en cada banco y, cuando sea posible, utilizar canales digitales para operaciones rápidas y consultas.