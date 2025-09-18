Un hombre de 46 años fue aprehendido este miércoles por la noche en el barrio Don Bosco, luego de ingresar a una vivienda en construcción con intenciones de robo.

El hecho ocurrió pasadas las 21 en San Martín al 4400, cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos dentro de la obra y alertó de inmediato a la Central de Emergencias 911. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Cuarta sorprendió al sujeto mientras intentaba sustraer una garrafa y cables de electricidad.

Tras ser reducido e identificado, se constató que se trataba de un hombre mayor de edad, quien quedó imputado por “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

La intervención estuvo a cargo de la UFIJE de Flagrancia, cuyo titular, el fiscal Facundo De la Canale, dispuso la aprehensión del acusado, su notificación de causa y posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

