Un hombre de 37 años fue detenido en la noche del martes en Mar del Plata, acusado de intentar sustraer combustible de una motocicleta estacionada en la vía pública. El hecho ocurrió sobre la calle Salta, entre Roca y Peña, cuando personal policial de la Fuerza de Batallón de Apoyo (FBA) sorprendió al sujeto en plena maniobra.

Según informaron las autoridades, el sujeto había desarmado el carburador y la manguera de nafta de una moto Zanella ZB para extraer el combustible y trasvasarlo a una botella de plástico. La rápida intervención policial impidió que concretara el robo, procediendo a su inmediata aprehensión.

El caso quedó a cargo del fiscal de la UFI de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien ordenó la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto en grado de tentativa. Asimismo, dispuso que el detenido fuera trasladado y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

